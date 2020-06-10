اعتقال اثنين من ارهابي داعش بعملية امنية غربي الرمادي

2020/06/10 | 18:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الانبار، الاربعاء، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من ارهابي داعش بعملية امنية استباقية غربي مدينة الرمادي .

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