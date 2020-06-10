هيأة التقاعد توضح ألية الاستقطاعات الجديدة وتنوه بشأن رواتب رفحاء والسجناء السياسيين

2020/06/10 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدرت المديرية العامة للتقاعد، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن الاسستقطاعات الاخيرة من رواتب المتقاعدين.وقالت المديرية في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “نود أن نوضح للاخوة المتقاعدين أنه تم استقطاع نسبه من رواتبهم بناء على قرار مجلس الوزراء في 1/6/ 2020، وحسب النسب التاليه:المتقاعد الذي راتبه 500 ألف بالشهر غير مشمول بالاستقاع، أما المتقاعد […]

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