قائد القيادة الأميركية الوسطى: إيران تسعى لخروجنا من العراق.. ومهمتي ردعها!

2020/06/10 | 18:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، ان إيران تسعى لخروج الاميركان من العراق، مشيرصا إلى أن مهمته “ردع ايران عن أي انشطة تضر بمصالح الحلفاء”.وقال ماكينزي في تصريحات صحفية، رصدتها “يس عراق”، إن “إيران تمثل أكبر خطر على المنطقة، وهي تسعى لخروجنا من العراق”.وأضاف أن “مهمتي هي […]

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