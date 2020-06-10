حزب الدعوة يصدر بيانًا من ثمانية بنود حول الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا ويشدد على انسحاب القوات الأجنبية

2020/06/10 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدر حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الاربعاء، بياناً حول انطلاق ’’المفاوضات’’ بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في رحاب اتفاقية الاطار الاستراتيجي.نص البيان الذي اصدره الحزب: ان انطلاق المفاوضات الثنائية بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية حول اتفاقية الاطار الاستراتيجي المشترك ، يعد فاصلة مهمة في مسار العمل السياسي العراقي ومن أهم متطلبات […]

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