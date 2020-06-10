بدر النيابية تدعو رئيس مجلس الوزراء الى إلغاء الاستقطاع من رواتب المتقاعدين

2020/06/10 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت كتلة بدر النيابية استقطاع الرواتب بالظالم، فيما دعت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الغائه.

وقال رئيس الكتلة حسن شاكر الكعبي، إن الجميع يعي صعوبة التحدي الذي تواجهه الحكومة في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية والصحية وان هذه الازمة بحاجة الى جهود استثنائية وحلول صعبة لتجاوزها، إلا ان تأخير صرف الرواتب أو الاستقطاع منها هو امر غير مقبول ولا يمكن السماح بالمضي فيه مهما كان حجم التحديات، لان تلك الشرائح افنت حياتها من اجل العراق والاولى بالحكومة توفير سبل العيش الكريم لهم لسد العجز المالي من خلال فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية وتفعيل الضرائب على القطاعات التجارية وليس العكس.

وطالب الكعبي الحكومة بإلغاء هذا القرار واعادة ما تم استقطاعه وان الكتلة ستواجه اية قرارات او خطوات من الحكومة ترتكز على استقطاع رواتب الطبقات المظلومة من ابناء الشعب مهما كانت الضغوط او المبررات.

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