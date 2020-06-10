هوشيار عبدالله: من المعيب “الاعتداء” على المتقاعدين

2020/06/10 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله أن استقطاع ۱٠٪ أو أكثر من رواتب المتقاعدین وفرض ضريبة الدخل عليهم هو مخالفة دستوریة وقانونیة .وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر ” من المعيب على الحكومة انتهاك المادة ٢٨ من الدستور والاعتداء على المتقاعدين، ستكون فضيحة إذا سكت البرلمان “.وأضاف […]

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