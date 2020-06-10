هوشيار عبدالله: من المعيب “الاعتداء” على المتقاعدين


هوشيار عبدالله: من المعيب “الاعتداء” على المتقاعدين
2020/06/10 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)..أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله أن استقطاع ۱٠٪ أو أكثر من رواتب المتقاعدین وفرض ضريبة الدخل عليهم هو مخالفة دستوریة وقانونیة .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر ” من المعيب على الحكومة انتهاك المادة ٢٨ من الدستور والاعتداء على المتقاعدين، ستكون فضيحة إذا سكت البرلمان “.

وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هوشيار عبدالله: من المعيب “الاعتداء” على المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هوشيار عبدالله: من المعيب “الاعتداء” على المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).

واصل القراءة على الصحافة المستقلة
Sponsored Links