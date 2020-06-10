علماء الاثار يقتربون من “لغز كليوباترا”.. ويحصرون المنطقة المحتملة لإيجاد قبرها

2020/06/10 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف العلماء في فيلم وثائقي جديد، أن موقعا في دلتا النيل في مصر قد يقدم أدلة جديدة على مكان الراحة الأخيرة للملكة كليوباترا الشهيرة.وبحسب تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن “علماء الآثار يركزون اهتمامهم على موقع قصر أبو صير القديم بالقرب من مدينة الإسكندرية.” وسيتم الكشف عن بحثهم في قناة العلوم […]

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