الأمم المتحدة تدعو الحكومات لمكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة بشأن كوفيد-19

2020/06/10 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد الأمم المتحدة وجوب أن تنهض الحكومات لمحاربة المد المتنامي للمعلومات الكاذبة، والمضللة والتحريضية التي تهدد بتفاقم الآثار السلبية جراء جائحة كوفيد-19، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وقال بيان عن البرنامج تلقت (المستقلة) نسخة منه ان الحكومات الوطنية بوقوفها إلى جانب شعوبها وبنائها لجسور الثقة معهم، يمكن أن تخفف من التهديدات الخطرة للمعلومات المضللة […]

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