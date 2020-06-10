بالوثيقة.. نائب كردي: 400 مليار دينار الذي خصص كرواتب لموظفي كردستان ذهب للشركات وديون الاقليم

2020/06/10 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بالوثيقة..



نائب كردي: مبلغ 400 مليار الذي خصصته بغداد كرواتب لموظفي كردستان ذهب للشركات وديون الاقليم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت المديرية العامة للتقاعد، الاربعاء (10 حزيران 2020)، توضيحا بشأن الاستقطاع الاخير من رواتب المتقاعدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نود أن نوضح للاخوة المتقاعدين أنه تم استقطاع نسبه من

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، كتاب شكر وتقدير لقيادة وملاكات وزارة الصحة.

ونص الكتاب على انه "دعما لملاكات وزارة الصحة والبيئة، السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوجه كتاب شكر وتقدير لقيادة وملاكات و

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت دائرة صحة الديوانية، الاربعاء، تسجيل 51 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، إنها "سجلت 51 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الديوانية".

الى ذلك قال مصدر مطلع، ان اصابات الديوانية ل

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