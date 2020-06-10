البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة

2020/06/10 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

انهى مجلس النواب، الاربعاء، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة.

وقال المجلس في بيان، أنه "انهى القــــراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002".

وأضاف، انه "انهى ايضا القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية".

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الاربعاء، بياناً حول انطلاق ’’المفاوضات’’ بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في رحاب اتفاقية الاطار الاستراتيجي.

نص البيان الذي اصدره الحزب:

ان انطلاق

بغداد اليوم _ بغداد

أنهى مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار بخصوص تسويق محصول الحنطة.

وشهدت جلسة البرلمان، التصويت على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المت

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين بأي شكل من الإشكال.

وجاء في بيان لرئاسة البرلمان ان "مجلس النواب صوت في جلسته الخامسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النو

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