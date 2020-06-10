2020/06/10 | 19:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3- تخصيص خمسة مليارات دينار لوزارة الصحة من الميزانية المخصصة لمواجهة فيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا لمواجهة كورونا في كوردستان تتخذ عدداً من القرارات) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا لمواجهة كورونا في كوردستان تتخذ عدداً من القرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).