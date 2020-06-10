البورصة المصرية تخسر 265 مليون دولار في يوم واحد

2020/06/10 | 19:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على تباين المؤشرات، حيث انخفض مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 10935.77 نقطة.بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1283.48 نقطة.وصعد مؤشر “إيجي إكس 100″، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2048.4 نقطة.كما انخفض رأس […]

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