حزب الدعوة يصدر بياناً بشأن انطلاق المفاوضات بين العراق وأميركا

2020/06/10 | 19:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر حزب الدعوة، اليوم الأربعاء، بيانا حول انطلاق المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الاميركية في رحاب اتفاقية الاطار الاستراتيجي.

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