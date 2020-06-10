كورونا يتوحش في البرازيل ويصيب مليوني شخص في أمريكا

2020/06/10 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة أكثر من مليوني إصابة، في حين تجاوز عدد الوفيات 114 ألفا، يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه عدد من الدول تخفيف القيود المفروضة، فيما شهدت أخرى انفجارا في الوضع الصحي.وبحسب موقع “وورلد ميتر” المختص برصد إحصاءات الفيروس، فقد بلغ عدد المصابين […]

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