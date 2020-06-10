رئيس رابطة التجار السوريين في الكويت يعلن عن خطة لدعم الليرة السورية

2020/06/10 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد رئيس رابطة التجار السوريين في الكويت فهد خضير حرص التجار ورجال الأعمال في المغترب على الوقوف إلى جانب بلدهم، وإيمانهم بعملتهم الوطنية ورفضهم القاطع للمضاربة والعقوبات على دمشق.وقال في تصريح خاص لموقع “سيرياستيبس”، إنه في المرحلة الأولى سيتم تحويل مبالغ ضخمة إلى سوريا بما ينعكس على انخفاض سعر الصرف، ويساهم في […]

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