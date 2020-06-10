كورونا يتسلل لإسرة دهوكية

2020/06/10 | 19:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اصابة ثلاثة اشخاص اخرين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في محافظة دهوك، مبينا جميع المصابين افراد من اسرة واحدة .

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا للفحص والبحث عن المشتبه بهم، تم تشخيص ثلاث حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في محافظة دهوك، مبينا ان المصابين هم اسرة تتكون من رجل عمره 36 عاما وامرأة بعمر 33 عاما وطفل بعمر 15 شهرا.

واضاف البيان ان جميع المصابين هم من الملامسين لمصابين سابقين وكانوا في الحجر الصحي، مبينا انهم من القاطنين في مدينة دهوك.

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