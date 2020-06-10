الصحة العالمية تدعو العراق إلى مواصلة سياسة العزل المبكر للمصابين بكورونا

2020/06/10 | 19:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أوضّحت منظمة الصحة العالمية في العراق في تصريح سابق يدعي أن انتقال عدوى كوفيد-19 من المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض هو أمر نادر جداً.وقالت المنظمة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الأربعاء، الإدعاء الذي صدر في 8 يونيو/حزيران كان يشير إلى مجموعة من الدراسات والبيانات المتبادلة بين بعض الدول الأعضاء بشأن […]

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