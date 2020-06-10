وزارة الشباب والرياضة تعلن موافقة المالية على اطلاق رواتب موظفي الاتحادات

2020/06/10 | 19:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاربعاء، ، على استحصال موافقة وزارة المالية على اطلاق رواتب موظفي الاتحادات الرياضية.واكد مدير عام دائرة الشؤون القانونية والادارية والمالية شاكر محمد عودة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه ، ان: "وزارة الشباب والرياضة ستطلق رواتب موظفي الاتحادات الرياضية، بعد قيام وزارة المالية بتمويل حساب الاتحادات الرياضية".واوضح انه: "تمت الموافقة على اطلاق الرواتب من قبل وزارة المالية بعد اكمال جميع الاجراءات المتعلقة بالصرف"، مضيفا ان:" هذه الرواتب هي لخمسة اشهر وسيتم تمويل الاشهر المتبقية وحسب ضوابط الصرف المعمول بها في الوزراة".

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