دعوى قضائية جديدة ضد نيمار بسبب عشيق والدته

2020/06/10 | 19:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أكدت النيابة العامة في مدينة ساو باولو البرازيلية تلقيها شكوى ضد النجم نيمار مهاجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، بسبب تصريحات مسيئة ضد عشيق والدته الشاب تياغو راموس.

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