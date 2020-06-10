رفع الأيادي على قرار رفض “الاستقطاعات” جهد “ضائع”.. هل صوت البرلمان على “هواء في شبك”؟

2020/06/10 | 19:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبدو أن قرار مجلس النواب الذي تم التصويت عليه، بشأن رفض استقطاعات الرواتب من قبل الحكومة لعدم وجود قانون يتيح ذلك، سيكون “هواء في شبك”، فيما يبقى قرار الاستقطاع وإيقافه مرهون بقرار الحكومة التنفيذية.وصوت مجلس النواب اليوم خلال جلسته الاعتيادية، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او […]

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