2020/06/10 | 19:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يطرح 8 حلول لسد عجز خزينة الدولة وعدم استقطاع الموظفين والمتقاعدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 19:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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