الصحة العالمية تحذر من خطر عدم إيجاد لقاح ضد

2020/06/10 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، عن مخاوف من عدم الوصول إلى لقاح ضد "كوفيد 19" في المستقبل.

يتبع............

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بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب كردي، سركوت شمس الدين، اليوم الاربعاء، هيأة النزاهة بالتحقيق في الملبغ المالي الذي خصصته حكومة بغداد كرواتب لموظفي اقليم كردستان والذي بلغ 400 مليار دينار.

وحصلت بغداد اليوم الاخبارية، على وثيقة صادرة من النائب ال

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت المديرية العامة للتقاعد، الاربعاء (10 حزيران 2020)، توضيحا بشأن الاستقطاع الاخير من رواتب المتقاعدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نود أن نوضح للاخوة المتقاعدين أنه تم استقطاع نسبه من

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، كتاب شكر وتقدير لقيادة وملاكات وزارة الصحة.

ونص الكتاب على انه "دعما لملاكات وزارة الصحة والبيئة، السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوجه كتاب شكر وتقدير لقيادة وملاكات و

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