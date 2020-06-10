2020/06/10 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

رفع مجلس النواب الاربعاء، جلستة لهذا اليوم الى اشعار اخر.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)،...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس النواب يرفع جلسته الى اشعار اخر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس النواب يرفع جلسته الى اشعار اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).