2020/06/10 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس النواب يرفع جلسته الى اشعار اخر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
رفع مجلس النواب الاربعاء، جلستة لهذا اليوم الى اشعار اخر.
وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس النواب يرفع جلسته الى اشعار اخر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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