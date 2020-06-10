شاهد.. حوار بين واشنطن وبغداد والكاظمي يؤكد على تحقيق السيادة

2020/06/10 | 19:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق اليوم الحوار الاستراتيجي بين العراق واميركا حيث اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن تحقيق السيادة ومراعاة مصلحة البلاد من اولويات الحوار ...

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