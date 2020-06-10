2020/06/10 | 19:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطرق وبناء المساكن الايراني محمد اسلامي عن انتهاء المشاورات الاولية مع العراق لمد طريق سريع من منفذ مهران /غرب ايران/ الى مدينة النجف الاش...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بين ايران والعراق لتنفيذ مشروع طريق سريع يمتد للنجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق بين ايران والعراق لتنفيذ مشروع طريق سريع يمتد للنجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).