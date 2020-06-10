الأمم المتحدة تحذر من الطائفية بجنوب السودان

2020/06/10 | 19:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى جنوب السودان ديفيد شيرير من الاشتباكات الطائفية المتصاعدة، لافتا إلى أنها تضر بالمدنيين ويمكن أن تتسبب فى انهيار اتفاقيات السلام.ولفت دوجاريك إلى أنه بين يناير ومايو من هذا العام، تقول بعثة الأمم المتحدة أنه حدثت 415 حادثة عنف بين المجتمعات، بزيادة تقارب أربعة أضعاف […]

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