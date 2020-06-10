الحزب الإسلامي: تحرير الموصل منجز عراقي وطني بامتياز

2020/06/10 | 19:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اكد الحزب الإسلامي العراقي، ان مرور الذكرى السادسة لاحتلال تنظيم داعش الارهابي لمحافظة نينوى وما تبعها من محافظات، يستدعي منّا دراستها باهتمام للحيلولة دون تكرارها.وقال الحزب في تصريح صحفي أصدره بهذا الخصوص: لن ننسى إرهاب داعش ووحشيته، والتي نالت ابناء شعبنا بالأذى الكبير من قتل وظلم وتهجير وتعذيب ، في مأساة ما تزال آثارها […]

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