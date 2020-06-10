الكعبي يبحث في اسباب تأخر عودة اهالي شنگال النازحين

2020/06/10 | 19:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال ترؤسه جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الجهات الحكومية في محافظة نينوى لغرض البحث عن اسباب تأخر عودة النازحين الى شنگال.واكد على ضرورة استضافة لجنة الامن والدفاع النيابية لمحافظ نينوى ورئيس اركان الجيش وقائد عمليات غرب نينوى ومسؤول المخابرات والامن الوطني في …

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