أزمة الرواتب.. هل تنجح الحكومة بـ

تحدثت الحكومة عن خطوات لـ"إصلاح" ملف الوظائف "الوهمية والمشبوهة" ضمن خطة لتجاوز الأزمة المالية
وتطرح حكومة الكاظمي الملف ضمن برنامج لـ"الإصلاح المالي" هدفه تخفيض النفقات لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، إثر انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع الركود الذي خلفه فيروس كورونا حول العالم.
وخاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤخرًا، الوزارات والمحافظات كافة، لتزويدها بأعداد الموظفين ومقدار رواتبهم خلال فترة لاتتجاوز 30 يومًا .
وأظهرت وثيقة اطلع عليها "ألترا عراق"، توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات والمحافظات كافة، بتزويد وزارة التخطيط بإحصائية كاملة بأعداد الموظفين ومقدار رواتبهم، بحسب توجيه من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وبالتزامن مع توجيه الأمانة العامة، كشف مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، عن توجه لمراجعة شاملة لآلاف الدرجات الوظيفية.
الاستعانة بالقضاء..
وقال داوود في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "الأيام المقبلة ستشهد مراجعة شاملة بخصوص تعيين آلاف الدرجات الوظيفية وفتح ملفات قضائية بخصوصها"، مضيفًا: "نحن أمام مسؤولية أخلاقية لضمان رواتب الموظفين".
وبين داوود، "سنويًا يتخرج من الجامعات أكثر من 700 ألف طالب"، مبينًا أن "استيعاب الخريجين وعدم تركهم عاطلين عن العمل يستوجب فتح مجالات للقطاع الخاص والاستثمار الخارجي ليأخذ مداه في الأسواق العراقية".
كما أشار، إلى أن "المرحلة الثانية من الإصلاحات تشجع الاستثمار الداخلي في ظل نقص كبير في هذا الجانب، حيث نسعى لخلق حالة متوازنة بين مردود الدولة الأساسي من النفط، وتنشيط السوق الداخلي والاستثمار الداخلي والخارجي".
"وظائف وهمية"
بالاثناء، كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن تطرق جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 9 حزيران/يونيو، إلى معالجة ملف "الموظفين الوهميين".
وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الكاظمي أكد أن الحكومة تعمل على تحقيق الإصلاح الشامل الذي سيؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات".
يعد ملف الوظائف الوهمية والموظفين "الفضائيين" أحد ملفات الفساد الشائكة التي وعدت الحكومات الماضية بفتحها وإصلاحها، لكن شيئًا ملموسًا لم ينجز حولها حتى الآن
فيما أشار البيان، إلى تقديم وزير المالية تقريرًا مفصلاً عن الوضع المالي الراهن والإصلاحات المالية والاقتصادية المقترحة، وتمت الموافقة على إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق، انسجامًا مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، والذي تشمل حزمته الأولى، رواتب كبار موظفي الدولة، وازدواج الرواتب، ومعالجة الموظفين الوهميين، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وما يتقاضاه موظفو الكيانات المنحلة للنظام السابق من مرتبات تقاعدية وفق قانون التقاعد وضمن الحدود الدنيا للرواتب التقاعدية.
ويعد ملف الوظائف الوهمية والموظفين "الفضائيين" أحد ملفات الفساد الشائكة التي وعدت الحكومات الماضية بفتحها وإصلاحها، لكن شيئًا ملموسًا لم ينجز حولها حتى الآن.
اقرأ/ي أيضًا:
ما حقيقة أوامر استقطاع نسب كبيرة من رواتب الموظفين والمتقاعدين؟ (فيديو)
اللجنة المالية تطمئن بشأن الرواتب: أسعار النفط انتعشت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة الرواتب.. هل تنجح الحكومة بـ "اقتحام" ملف "الوظائف الوهمية"؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة الرواتب.. هل تنجح الحكومة بـ "اقتحام" ملف "الوظائف الوهمية"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).