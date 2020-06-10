أزمة الرواتب.. هل تنجح الحكومة بـ

2020/06/10 | 19:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرضمن سياسة "إصلاح" ملف الرواتب واستهداف المزدوجة منها وضمان "العدالة الاجتماعية" التي تعد الحكومة الجديدة بتحقيقها، يبرز توجه جديد نحو مراجعة ملف الدرجات الوظيفية ومعالجة "المشبوهة" منها، وهو طريق شائك ومعقد يتعلق بجهات نافذة وأطراف مسلحة.

تحدثت الحكومة عن خطوات لـ"إصلاح" ملف الوظائف "الوهمية والمشبوهة" ضمن خطة لتجاوز الأزمة المالية

وتطرح حكومة الكاظمي الملف ضمن برنامج لـ"الإصلاح المالي" هدفه تخفيض النفقات لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، إثر انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع الركود الذي خلفه فيروس كورونا حول العالم.

وخاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤخرًا، الوزارات والمحافظات كافة، لتزويدها بأعداد الموظفين ومقدار رواتبهم خلال فترة لاتتجاوز 30 يومًا .

وأظهرت وثيقة اطلع عليها "ألترا عراق"، توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات والمحافظات كافة، بتزويد وزارة التخطيط بإحصائية كاملة بأعداد الموظفين ومقدار رواتبهم، بحسب توجيه من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وبالتزامن مع توجيه الأمانة العامة، كشف مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، عن توجه لمراجعة شاملة لآلاف الدرجات الوظيفية.

الاستعانة بالقضاء..





وقال داوود في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "الأيام المقبلة ستشهد مراجعة شاملة بخصوص تعيين آلاف الدرجات الوظيفية وفتح ملفات قضائية بخصوصها"، مضيفًا: "نحن أمام مسؤولية أخلاقية لضمان رواتب الموظفين".

وبين داوود، "سنويًا يتخرج من الجامعات أكثر من 700 ألف طالب"، مبينًا أن "استيعاب الخريجين وعدم تركهم عاطلين عن العمل يستوجب فتح مجالات للقطاع الخاص والاستثمار الخارجي ليأخذ مداه في الأسواق العراقية".

كما أشار، إلى أن "المرحلة الثانية من الإصلاحات تشجع الاستثمار الداخلي في ظل نقص كبير في هذا الجانب، حيث نسعى لخلق حالة متوازنة بين مردود الدولة الأساسي من النفط، وتنشيط السوق الداخلي والاستثمار الداخلي والخارجي".

"وظائف وهمية"

بالاثناء، كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن تطرق جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 9 حزيران/يونيو، إلى معالجة ملف "الموظفين الوهميين".

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الكاظمي أكد أن الحكومة تعمل على تحقيق الإصلاح الشامل الذي سيؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات".

يعد ملف الوظائف الوهمية والموظفين "الفضائيين" أحد ملفات الفساد الشائكة التي وعدت الحكومات الماضية بفتحها وإصلاحها، لكن شيئًا ملموسًا لم ينجز حولها حتى الآن

فيما أشار البيان، إلى تقديم وزير المالية تقريرًا مفصلاً عن الوضع المالي الراهن والإصلاحات المالية والاقتصادية المقترحة، وتمت الموافقة على إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق، انسجامًا مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، والذي تشمل حزمته الأولى، رواتب كبار موظفي الدولة، وازدواج الرواتب، ومعالجة الموظفين الوهميين، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وما يتقاضاه موظفو الكيانات المنحلة للنظام السابق من مرتبات تقاعدية وفق قانون التقاعد وضمن الحدود الدنيا للرواتب التقاعدية.

ويعد ملف الوظائف الوهمية والموظفين "الفضائيين" أحد ملفات الفساد الشائكة التي وعدت الحكومات الماضية بفتحها وإصلاحها، لكن شيئًا ملموسًا لم ينجز حولها حتى الآن.

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