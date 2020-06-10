عون يحذر من الفتنة الطائفية: بعض المحتجين مرتبطون بالخارج

2020/06/10 | 19:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين في الاحتجاجات، استغلت التظاهرات المطلبية في أعمال تخريبية.وأكد عون في مستهل جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنه “مع حق التظاهر، ولكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية”.وأضاف “أن التعرض للأديان والمذاهب والرموز […]

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