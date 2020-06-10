أمانة مجلس الوزراء تشيد بجهود الإعلاميين بظل انتشار كورونا

2020/06/10 | 19:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اشاد المتحدث باسم مكتب إعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، اليوم الأربعاء، بجهود الإعلاميين خلال فترة انتشار كورونا.وقال مجيد في في حديث لقناة ” العهد” وتابعته “العهد نيوز” ان ” عمل الإعلاميين في ظل انتشار فيروس كورونا يعد شريكا أساسيا مع الكوادر الصحية”.و أضاف ان “بعض حاملي الباجات يستغلون فترة […]

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