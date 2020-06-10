وزير التربية: الحشد الشعبي يقدم الدعم اللوجستي للمؤسسة التعليمية وسنسمي المدارس الجديدة باسماء شهدائه

2020/06/10 | 19:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، الأربعاء، بالدعم اللوجستي الذي يقدمه الحشد الشعبي للمؤسسة التربوية والتعليمية في البلاد، وفيما بين أنه سيتم إعادة النظر بزيادة عدد مقاعد الطلبة لابناء الشهداء من 3% الى 5% للدراسة مجانا في المدارس الاهلية،و أكد العمل على تسمية المدارس الجديدة باسماء شهداء الحشد الشعبي.جاء ذلك خلال لقاء مدير

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