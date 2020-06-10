هيئة التقاعد تصدر بياناً بشأن استقطاع الرواتب وتؤكد ايقاف رواتب محتجزي رفحاء بشكل مؤقت

2020/06/10 | 19:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المديرية العامة للتقاعد، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن استقطاع جزء من رواتب المتقاعدين، مشيرة الى أن الاستقطاع تم بناء على قرار لمجلس الوزراء، فيما اكدت ايقاف رواتب محتجزي رفحاء بشكل مؤقت.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى ، “اليوم ولله الحمد صرفت رواتب المتقاعدين لشهر حزيران ٢٠٢٠، ونوضح للاخوه المتقاعدين بأن تم استقطاع نسبه

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