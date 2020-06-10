الاتحاد الأوروبي يوصي بفتح حدوده الخارجية اعتبارا من الأول من تموز

2020/06/10 | 19:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، عن صدور توصية من المفوضية للدول الأعضاء بإعادة فتح حدودها الخارجية أمام المسافرين القادمين من دول غير منضوية في التكتل اعتباراً من الأول من تموز/يوليو.ويعود القرار بشأن تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حكومة كل دولة على حدة، لكن بوريل ذكر أن […]

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