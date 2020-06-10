الحسينيات والجوامع بعموم العراق تذيع الارشادات الوقائية للحد من انتشار كورونا

2020/06/10 | 19:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز باشرت الحسينيات والجوامع في عموم العراق، الاربعاء، بإذاعة الارشادات الصوتية بفترات الاذان بالتنسيق مع الوقفين الشيعي والسني، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس الفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني، مدير عام دائرة التوعية والاعلام، امير علي الحسون، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تاكيداً على توجيهات وزير الصحة والبيئة بضرورة […]

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