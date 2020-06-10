الحلبوسي يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون الاقتصادي

2020/06/10 | 19:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز تعزيز التعاون الاقتصادي.

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