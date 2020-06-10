المانيا تعبر عن قلقها الشديد من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

2020/06/10 | 19:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، عن “قلقه الشديد” إزاء المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.وقال ماس للصحافيين في أعقاب لقاء جمعه مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في القدس “أخبرت وزير الخارجية الإسرائيلي بالموقف الألماني وبقلقنا الشديد …حيال العواقب المحتملة لمثل هكذا خطوة”.وأضاف “نتشارك هذه المخاوف (…) مع شركائنا الأوروبيين، […]

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