الحلبوسي والسفير التركي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب

2020/06/10 | 19:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، السفير التركي في بغداد فاتح يلدز وبحث معه الملفات ذات الاهتمام المشترك.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، تلقته "كلكامش برس"، ان "الحلبوسي بحث مع يلدز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ومكافحة الإرهاب، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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