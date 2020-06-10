اوقفت مزدوجي الرواتب ومحتجزي رفحاء.. التقاعد تصدر توضيحا بشأن الاستقطاع من المتقاعدين

2020/06/10 | 19:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدرت المديرية العامة للتقاعد، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن الاستقطاع الاخير من رواتب المتقاعدين.وقالت المديرية في بيان صحفي، "نود أن نوضح للاخوة المتقاعدين أنه تم استقطاع نسبه من رواتبهم بناء على قرار مجلس الوزراء في 2020/6/1، وحسب النسب التاليه: المتقاعد الذي راتبه 500 ألف بالشهر غير مشمول بالاستقاع، أما المتقاعد الذي يتقاضى راتب 600 ألف مبلغ الاستقطاع 60 ألف دينار، فيما كانت نسبة الاستقطاع من المتقاعد الذي يتقاضى راتب 700 الف شهريا مبلغ الاستقطاع 77 ألف".وبين أن "المتقاعد الذي يتقاضى راتب 800 ألف شهريا مبلغ الاستقطاع 96 ألف، والمتقاعد الذي يتقاضى راتب 900 شهريا مبلغ الاستقطاع 117 ألف، والمتقاعد الذي يتقاضى راتب 950 شهريا مبلغ الاستقطاع 128 ألف، اما المتقاعد الذي يتقاضى راتب مليون دينار شهريا فأكثر يكون الاستقطاع 15% ".واشار البيان إلى أنه "بخصوص رواتب الشهداء مستمره ولم يتم قطعها وشملت فقط بنسب الاستقطاع اسوة بالمتقاعدين ونؤكد لم يتم قطعها فقط شملت بالاستقطاع حسب النسب أعلاه".أما بخصوص السجناء والمعتقلين تم قطع الرواتب للذين لديهم أكثر من راتب يعني سجين ولديه راتب سجناء وهو موظف أو لديه راتبا تقاعديا آخر، فأن هذه الشريحة تم ايقاف رواتبهم لحين صدور تعليمات من مجلس الوزراء بخصوص اختيار الراتب الافضل ".ولفت إلى أنه "بخصوص محتجزين رفحاء تم ايقاف رواتبهم لحين صدور تعليمات بخصوص رواتبهم".واردف أنه "نود أن نوضح للاخوه المتقاعدين من السجناء ومحتجزين رفحاء بأن رواتبهم تم ايقافها لحين صدور تعليمات وىلية جديده تحدد نسبة القطع أو الاختيار للذين لديهم أكثر من راتب".واختتم أن "القطع ليس نهائيا وانما مؤقت لحين صدور تعليمات بخصوص مزدوجي الرواتب ومحتجزي رفحاء".وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين بأي شكل من الإشكال.وجاء في بيان لرئاسة البرلمان ان “مجلس النواب صوت في جلسته الخامسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب يوم الاربعاء، وبحضور 174 نائباً على قرار برفض اي استقطاع برواتب الموظفين كافة و المتقاعدين”.ونص القرار النيابي على (رفض اي استقطاع لرواتب الموظفين و المتقاعدين كافة بأي شكل من الإشكال بشكل مباشر او غير مباشر ورفض فرض اي ضرائب على رواتبهم على ان لا يشمل القرار الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة).وعقد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، الجلسة رقم 5 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، بحضور 174 نائبا.

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