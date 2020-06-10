رئيس الجمهورية: الكوادر الصحية أظهرت معدنا أصيلا للوطنية العراقية

2020/06/10 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمّن رئيس الجمهورية برهم صالح دور الجيش الابيض ومنتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والتمريضية والإداريين لما قدموه من تضحيات وجهود كبيرة لتأمين الخدمات الصحية لأبناء الشعب في هذا الظرف المعقد بسبب انتشار جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، ورئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة مصطفى الهيتي، وعدد من الشخصيات في قصر السلام ببغداد، لبحث ازمة وباء كورونا، إذ أكد رئيس الجمهورية قدرة الشعب على تجاوز هذه المحنة من خلال حماية نفسه والتقيد بالإجراءات الوقائية، موضحاً أن المعدن الحقيقي للشعوب والمشاعر الانسانية يظهر في مثلِ هذا الظروف، فيما وجه كتاب شكر وتقدير الى الملاكات الصحية لما يقدموه من جهود كبيرة لمواجهة الوباء.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن النداء الذي وجهه مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني الخاص بالالتزام بالتوصيات الصحية، يعزز العمل الذي تقدمه المؤسسات الصحية وكوادرها الطبية والتمريضية والإدارية والخدمية، لافتا الى أن الجميع يدرك خطورة الوضع والذي على الجميع منتهى درجات الحرص على الحياة، كون الفرد مطالب بحماية حياته وحياة الآخرين من خلال التآزر والتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات خاصة العاملة بمختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية والخدمية حفاظا على سلامة المجتمع وسلام الإنسانية.

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