2020/06/10 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ساعات من إعلان الحكومة استقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين، على خلفية الأزمة المالية التي تمر بها البلاد

صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحضور مئة وأربعة وسبعين نائباً على قرار رفض اي استقطاع لرواتب الموظفين كافة والمتقاعدين.

وينص القرار النيابي على رفض أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين كافة بأي شكل من الإشكال بشكل مباشر او غير مباشر ورفض فرض أية ضرائب على رواتبهم على ان لا يشمل القرار الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرفض استقطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يرفض استقطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).