2020/06/10 | 20:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اوضحت هيئة التقاعد العامة، الية استقطاع الرواتب بعد اصدارها للمتقاعدين اليوم الاربعاء، فيما أكدت ايقاف رواتب محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين مؤقتًا حتى اصدار تعليمات من مجلس الوزراء بشأن اختيار راتب بين الرواتب المزدوجة.وقالت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه: “نوضح للأخوة المتقاعدين بأنه تم استقطاع نسبة من رواتبهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد تنشر آلية الاستقطاع بالأرقام.. وتخاطب محتجز رفحاء: رواتبكم “توقفت” حتى صدور التعليمات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد تنشر آلية الاستقطاع بالأرقام.. وتخاطب محتجز رفحاء: رواتبكم “توقفت” حتى صدور التعليمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).