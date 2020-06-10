الصحة العالمية تعبر عن مخاوفها من عدم الوصول إلى لقاح ضد كورونا بالمستقبل

2020/06/10 | 20:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةعبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، عن مخاوف من عدم الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا في المستقبل.من جهته، قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، إنه "من غير الواضح كيف سيؤثر وصول الشتاء إلى نصف الكرة الجنوبي على الفيروس التاجي الجديد".وأضاف ريان خلال مؤتمر صحفي افتراضي: "لا نعرف كيف سيكون الفيروس التاجي..في الوقت الحالي ليس لدينا بيانات تشير إلى أن الفيروس سيتصرف بشكل أكثر عدوانية أو سينتقل بكفاءة أكبر أم لا".وأوضح أن "تأثير وصول فصل الصيف إلى نصف الكرة الشمالي على فيروس كورونا، غير واضح أيضا".وأفاد ريان أنه "لا يمكن الاعتماد على توقع بأن يكون الموسم أو درجة الحرارة الجواب على انتشار المرض"

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