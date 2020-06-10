2020/06/10 | 20:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد رفع مجلس النواب، الاربعاء، جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم حتى اشعار اخر.وقال المجلس في بيان تلقته وكالة اين إنه “تم رفع جلسة الى اشعار اخر يتم تحديده لاحقاً”.وعقد مجلس النواب، الاربعاء، جلسة اعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي شهدت التصويت على رفض استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يرفع جلسته إلى اشعار آخر ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يرفع جلسته إلى اشعار آخر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).