منتسبو التعليم العالي يعلنون اضراباً شاملاً بسبب تخفيض رواتبهم(وثيقة)

2020/06/10 | 20:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن منتسبو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، اضراباً شاملاً لمدة اسبوع قابل للتمديد، بسبب قرار تخفيض روابتهم.وأكد المنتسبون، ان الاضراب قابل للتمديد في حال عدم التراجع عن جميع القرارات المزمع تنفيذها من تخفيض رواتب وتسكين الموظفين وعدم احتساب الشهاد.ودعوا، الوزارة إلى وقفة جادة لنصرة الاستاذ الجامعي.

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