التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الكرخ

2020/06/10 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الاربعاء، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



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