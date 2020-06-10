لاعب ميلان يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح

2020/06/10 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تعرض الإسباني صامويل كاستييخو لاعب نادي ميلان، إلى السرقة تحت تهديد السلاح أمس الثلاثاء، من قبل اثنين من الصبية في أحد شوارع مدينة ميلان الإيطالية، ولكنه أكد أنه بخير.

وقال كاستييخو، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، " اثنان من الصبية سرقاني بمسدس مصوب إلى وجهي، لقد أخذا ساعتي فقط، وأنا بخير..



شكرًا للجميع".

وأشارت وكالة "أوروبا برس"، إلى أن:" لاعب وسط النادي الإيطالي كان في سيارته عندما هاجمه صبيان وأجبراه تحت تهديد السلاح على إعطائهما ساعته، ليلوذا بعدها بالفرار، ويقوم اللاعب بإبلاغ الشرطة".

ويستمر عقد كاستييخو مع ميلان حتى 2023، وقد فضَّل طوال فترة الإغلاق في البلاد إلى البقاء وعدم العودة إلى موطنه، حفاظًا على عائلته من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي أدى لتوقف النشاط الكروي لأكثر من ثلاثة أشهر.

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بغداد اليوم - بغداد

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واكد مدير عام دائرة الشؤون القانونية والادارية والمالية شاكر محمد عودة في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم - خاص

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وقال حيدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" الهدف

بغداد اليوم - متابعة

ستكون أمام زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، ما يصل إلى 38 تشكيلة للاختيار بينها خلال المباريات القادمة، وذلك في ظل سعي اللوس بلانكوس لمنافسة برشلونة على لقب الدوري الإسباني.

ومنذ عودته إلى ريال مدريد في شهر مارس 2019،

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