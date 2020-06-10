السفير الايراني لدى بغداد يلتقي وزير النفط الجديد

2020/06/10 | 20:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي صباح اليوم الاربعاء بوزير النفط العراقي الجديد احسان عبد الجبار ....

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