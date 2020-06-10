تعليق هام من رئاسة البرلمان العراقي حول رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/06/10 | 20:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الأربعاء، انه تم إبلاغ وزيري المالية والتخطيط خلال استضافتهم في اجتماع اللجنة المالية النيابية ال...

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