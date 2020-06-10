صحة الكرخ توضح الموقف الوبائي والتوزيع الحغرافي للاصابات الجديدة بكورونا

2020/06/10 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي والتوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فايروس كورونا المستجد المعلنة اليوم جاء كالاتي: – الدورة/ ١٠ اصابات – ابو دشير/ […]

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